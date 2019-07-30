رياضة | المغرب يحسم هوية المدرب الجديد للمنتخب

أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم "فوزي القجع" بأن الجامعة قد قررت بصورة رسمية التعاقد مع "مدرب أجنبي" لخلافة المدرب الفرنسي "هيرفي رينارد" والذي رحل عن منتخب المغرب وقرر تولي تدريب منتخب السعودية في الفترة المقبلة.

وأشار "القجع" بأن الجامعة قد رفضت بشكل قاطع إسناد مهمة تدريب أسود الأطلسي إلى مدرب وطني، وذلك بعد أيام قليلة من من تسليط الصحف المغربية الضوء على بعض الأسماء الوطنية وترشيحها لتدريب منتخب المغرب في الفترة االقادمة وعلى رأسها الحسين عموته وكذلك بادو الزاكي.

وكانت تقارير صحفية مغربية، بأن الجامعة المغربية الملكية لكرة القدم لا تريد إشعال الصراع من جديد بين المدرب الوطنيين على منصب المدير الفني للمنتخب، لذا قد قررت المفاضلة بين عدة أسماء أجنبية قوية لتولي القيادة الفنية لأسود الأطلسي قبل خوض تصفيات أمم أفريقيا 2021، وتصفيات كأس العالم 2022.