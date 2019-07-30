رياضة | نجمي النصر يوجهان رسالة حماسية للجماهير قبل بداية الموسم الجديد

نشر الحارس "وليد عبد الله" حارس مرمى نادي النصر السعودي فيديو قصير يجمعه مع الثنائي الدولي المغربي "نور الدين امرابط"، وزميله "عبد الرازق حمدلله" وذلك عبر تطبيق سناب شات، حيث حرص نجوم النصر على توجيه رسالة هامة إلى جماهير العالي قبل بداية الموسم الجديد 2019-2020.

وخلال الفيديو، وجه وليد عبد الله سؤالًا إلى نور الدين امرابط حول الشيء الذي يخيفه قبل بداية الموسم الجديد، لتأتي الإجابة من أمرابط قائلًا: "نحن لا نخاف من أي شيء، وبعده عقب زميله عبد الرازق الحمدلله قائلًا: "أحنا رجال لا نخاف من أي شيء".

ويذكر بأن نادي النصر السعودي قد أنهى معسكره التدريبي في أوروبا وعاد إلى المملكة العربية السعودية من أجل الإستعداد لبداية الموسم الجديد بمواجهة من العيار الثقيل مع نادي أصفان الإيراني، وذلك في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وبعدها ينطلق الموسم الجديد في 22 من شهر أغسطس المقبل.