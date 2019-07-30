رياضة | عاجل.. بيراميدز يتعاقد مع جون أنطوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يتعاقد مع جون أنطوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة للانتقال إلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تسلم الاستغناء الخاص به.

ويأتي التعاقد مع جون أنطي في إطار استراتيجية إدارة النادي لدعم فريق الكرة بأهم الصفقات واللاعبين عن طريق لجنة التعاقدات برئاسة عمرو بسيوني والذي نجح في إنجاز كل التكليفات باقصي سرعة ممكنة وامتياز حيث وقع اللاعب في حضور المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي.