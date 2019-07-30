رياضة | حمادة السيد مدرباً لحراس المرمى بنادي الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمادة السيد مدرباً لحراس المرمى بنادي الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الفيوم رسميا، مساء اليوم الإثنين، عن تعيين حمادة السيد مدربًا لحراس المرمى في إطار التحضير للموسم الجديد 2019/ 2020.

يذكر أن مدرب حراس مرمى الفيوم الجديد كان حارساً لفريق مصر المقاصة عام 2013 والبديل للحارس الأساسي مصطفى كمال قبل أن ينتقل الى صفوف التليفونات عام 2014، وقد تولى تدريب مصر المقاصة فريق 97.

كما تعاقد نادي الفيوم مع الكابتن حسين عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر للعمل مديرا فنيا للفريق الاول لكره القدم خلفا للكابتن مجدي طلبه .