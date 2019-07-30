رياضة | الزمالك "خلص" صفقة مهاجم الوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك "خلص" صفقة مهاجم الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى اتفاق مع مسؤولي الوداد المغربي للتعاقد مع اللاعب محمد أوناجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

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ويصل محمد أوناجم إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة من أجل التوقيع على عقود انتقاله للابيض، ثم الانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وأعلن رئيس نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي غدًا الأربعاء للكشف عن صفقات الفريق الجديدة واللاعبين الراحلين قبل انطلاق الموسم المقبل.