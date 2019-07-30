رياضة | لاعب سيراميكا ينضم للترسانة بثلاث مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب سيراميكا ينضم للترسانة بثلاث مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد الفريق الأول بنادى الترسانة تحت قيادة علاء ميهوب المدير الفنى للفريق مع محمد مجدى لاعب وسط مهاجم فريق سيراميكا لمدة 3 مواسم، استعداداً للقسم الثاني.

وقد حضر التوقيع طارق سعيد رئيس نادى الترسانة والمشرف العام على الكرة ، وكريم حسن شحاتة مدير الكرة بالفريق، وتامر النحاس وكيل اللاعبين.

يذكر أن الترسانة قد تعاقد مع 5 لاعبين مسبقآ وهم : أحمد حسين حارس المريخ ، وعمر جابر حارس الفيوم ، وسيد حمدى لاعب بورتو السويس ، وأحمد عارف لاعب السكة الحديد، واسلام حازم لاعب نجوم المستقبل.