رياضة | الأهلي يوافق على "فرمان" مارتن لاسارتي في القائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يوافق على "فرمان" مارتن لاسارتي في القائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط للكرة الأهلي أن اللجنة في اجتماعها اليوم مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ناقشت القائمتين الإفريقية والمحلية واستعرضت رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن.

وأضاف إسماعيل أن اللجنة وهي تدعم كل احتياجات الجهاز الفني وافقت على رؤية مارتن لاسارتي في قيد 26 لاعبًا في القائمة الإفريقية وأن سيد عبدالحفيظ سوف يقوم بالإعلان عنها غدًا.

Advertisements

وأشار إلى أن القائمة المحلية لا يزال هناك وقت للترتيب بشأنها في إطار ما يخدم سياسة الفريق واحتياجاته.

وكشف إسماعيل عن أن اللجنة ناقشت أيضًا العروض التي تلقاها بعض اللاعبين الذين قد لا تسمح الظروف بوجودهم في المرحلة الحالية، وسوف يتم حسم كافة هذه الأمور خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني.