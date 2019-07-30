رياضة | حفنة أرقام وحقائق لا تفوتك عن محمود متولي و"التاريخ الأصفر"

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أعلن النادي الأهلي تعاقده مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي ليصبح ثالث صفقات الفريق بعد تمديد إعارة رمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي وضم المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر. من هو محمود متولي الاسم: محمود المتولى محمد منصور الدولة : مصر تاريخ الميلاد : ٤ – ١ – ١٩٩٣ المركز : مدافع – لاعب وسط الرقم : ١٤ أول مباراة: اتحاد العاصمة الجزائرى البطولة العربية ١٢ مارس ٢٠١٣ لعب ١٤٩ مباراة مع الإسماعيلي فاز ٦٨ مباراة تعادل ٥٤ مباراة هزم ٢٧ مباراة عدد الدقائق ١٢٠٧٨ دقيقة أحرز ١٨ هدفًا حصل على ١٩ بطاقة صفراء سجل الإسماعيلي ١٩٠ هدفًا استقبل الإسماعيلى ١٣٣ هدفًا محمود متولي في بطولة الدوري المصري لعب ١٢٦ مباراة فاز ٥٦ مباراة تعادل ٤٨ مباراة هزم ٢٢ مباراة عدد الدقائق ١٠٢٤٣ دقيقة أحرز ١٧ هدفًا حصل على ١٤ بطاقة صفراء سجل الإسماعيلى ١٦٢ هدفًا استقبل الإسماعيلى ١٠٨ هدفًا محمود متولي في بطولة كأس مصر لعب ١٣ مباراة Advertisements فاز ٩ مباريات هزم ٤ مباريات عدد الدقائق ١٠١٠ دقيقة أحرز هدفًا حصل على ٢ بطاقة صفراء سجل الإسماعيلى ١٦ هدفًا خلال هذه المباريات استقبل الإسماعيلي ١٣ هدفًا بطولة دورى أبطال إفريقيا لعب ٥ مباريات فاز في مباراتين تعادل ٣ مباريات عدد الدقائق ٤٢٥ دقيقة حصل على ٢ بطاقة صفراء سجل الإسماعيلى ٦ أهداف استقبل الإسماعيلى ٦ أهداف بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لعب مباراة تعادل فيها عدد الدقائق ٩٠ دقيقة سجل الإسماعيلى هدفين واستقبل هدفين البطولة العربية لعب ٤ مباريات فوز ١ مباراة تعادل ٢ مباراة هزم ١ مباراة عدد الدقائق ٣٠٩ دقيقة حصل على ١ بطاقة صفراء سجل الإسماعيلى ٤ أهداف استقبل الإسماعيلى ٤ أهداف

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