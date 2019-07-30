رياضة | السد السعودي يضم صانع ألعاب دمنهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السد السعودي يضم صانع ألعاب دمنهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السيد السعودي، على توقيع اللاعب محمد بدران صانع ألعاب فريق دمنهور استعداداّ للموسم الجديد.

وقام بدران بالتوقيع لفريقه الجديد، لمدة موسم واحد في حضور سعد عثمان وكيل اللاعب، وأبو عبد الله رئيس النادي السعودي .

ويعد اللاعب من مواليد 1994، وسبق له الإنضمام لأندية الإنتاج الحربي والمنصوره والمدينه المنوره ودمنهور.

ويعد نادي السيد أحد أندية الدرجة الثانية، بمحافظة الخرج في مدينة نعجان بالسعودية.