رياضة | كواليس صفقة متولي.. سر سيارة الدفع الرباعي و"الكوسة" التي حسمتها للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس صفقة متولي.. سر سيارة الدفع الرباعي و"الكوسة" التي حسمتها للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكشف "الخليج 365 الرياضي" تفاصيل حسم الأهلي لصفقة محمود متولي من الإسماعيلي فجر اليوم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

المشهد الأول

مع دقات الساعة الرابعة صباح اليوم عقب أذان الخليج 365 وصلت سيارة الدفع الرباعي التى يستقلها أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلي إلى منطقة جاردن سيتي بالإسماعيلية خلف المحافظة الجديدة بحي الشيخ زايد حيث منزل المستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وأمين الصندوق وبعدها بدقائق قليلة وفي الخفاء وهدوء جاء محمود متولى لينضم إلى اجتماع الكلية وتوفيق.

المشهد الثاني

الكلية رحب بالضيوف وتمت محادثات فى إطار أن الإسماعيلى ناد كبير ووجه كلامه لمتولى قائلا: "أنت مشيت خلاص ولما تطلع فى التليفزيون ابقى اتكلم عن خير الإسماعيلى والإسماعيلية عليك وماتكونش ناكر للجميل زى ناس كتير" ورد متولى أن الإسماعيلى صاحب الفضل عليه ولكنه يريد تأمين مستقبله واللعب لمنتخب مصر الذى لن ينضم إليه إلا عندما يكون لاعبا بالاهلى واصفًا اختيارات المنتخب بالكوسة".

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المشهد الثالث

الجلسة تم فيها توقيع العقود التى تنص على انتقال محمود متولى للنادى الأهلى مقابل ١٥ مليون جنيه على دفعتين الأولى خلال التوقيع بشيك بنكى قيمته ١٠ ملايين والدفعة الثانية بقيمة ٥ ملايين جنيه بتاريخ ٢٩ ديسمبر المقبل أى قبل نهاية العام الميلادي بيومين.

المشهد الرابع

الاتفاق على أن الإسماعيلي سيحصل على لاعبين الأول بيع نهائي والثاني إعارة وهنا ما زالت الاختلافات قائمة حيث وصل الاختلاف إلى أن الإسماعيلى طلب ضم عدد من الأسماء ولكن إجابة الأهلى تكون دائما "هذا اللاعب سنقوم بقيده بالقائمة الإفريقية" ومن هنا توصل إبراهيم عثمان مع محمود الخطيب إلا أن الإسماعيلى سينتظر إعلان قائمة الأهلى الإفريقية وبعدها سيتم اختيار اللاعب الذي سينضم نهائيًا واللاعب الذي سينضم للدراويش عن طريق الإعارة.