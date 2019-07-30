رياضة | حسام نصر يفسخ تعاقده مع بني مزار وينتقل للعبور

قام حسام نصر لاعب فريق بني مزار أحد انديه القسم الثالث بفسخ التعاقد مع فريقه وسداد قيمة للشرط الجزائي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2019\2020.

وقاال نصر لـ "الخليج 365 الرياضي " بأنة قام بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه وفسخ التعاقد، مشيرا إلى أنه قد وقع لفريق نادي العبور لمدة موسمين.

وسبق للاعب المشاركة مع بني مزار في القسم الثاني، قبل موسمين، ويعد من العناصر المميزة ضمن صفوف فريقة السابق.