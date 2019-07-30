رياضة | المنيا يفسخ تعاقده مع مايكل جمال بالتراضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يفسخ تعاقده مع مايكل جمال بالتراضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا بفسخ التعاقد مع اللاعب مايكل جمال قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2019\2020 .

وقال جمال في تصريح لـ "الخليج 365 الرياضي" بأن السبب في ذلك يرجع لروية المدير الفني في اختيار اللاعبين مشيرا إلى أن كل مدير فني وله رويه في اختيار عناصره .

والجدير بالذكر أن اللاعب مايكل جمال من مواليد 1998 ويجيد اللعب في مركز نصف الملعب المهاجم، هو أحد أبناء ناشئين نادي المنيا، وتواجد مع الفريق المنياوي منذر مدرسة الكرة، واستمر لعشرة سنوات مع الفريق المنياوي قبل أن يتم فسخ تعاقده .