رياضة | الأهلي يضم محمود متولي وديانج للقائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يضم محمود متولي وديانج للقائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قيد الثنائي محمود المتولي والمالي أليو ديانج ضمن قائمة الفريق في إفريقيا.

وتعاقد الأهلي مع متولي قادمًا من الإسماعيلي، وديانج من مولودية الجزائر لمدة ٥ مواسم.

وسيقوم النادي الأهلي بإرسال قائمته الإفريقية غدًا الأربعاء، حيث سيشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.