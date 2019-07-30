رياضة | متفجرات داخل سيارة ميسي وسواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متفجرات داخل سيارة ميسي وسواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير صحفي إسباني اليوم الثلاثاء أن تم وجود بلاغ لدى الشرطة الإسبانية،عن وجود مواد متفجرة في سيارتي ليونيل ميسي ولويس سواريز، نجمي برشلونة في موقف السيارات بمطار "إل برات".

ووفقاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" فقد حشدت قوات الأمن، وقامت بالاعتماد على كلاب بوليسية للكشف عن العبوات الناسفة، ولكن توضح كذب البلاغ.

وكان النجم الارجنتيني برفقة سواريز،حيث أمضيا بضعة أيام من العطلة في جزيرة "إيبيزا" وقد تركا سياراتيهما في مطار "إل برات" بعض الأيام.

يذكر أن سيعود سواريز إلى تدريبات برشلونة غداً يوم الأربعاء، بينما سينضم ميسي يوم الأحد 4 أغسطس من الشهر المقبل إستعدادا للموسم الجديد.