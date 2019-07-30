رياضة | عاجل.. الصفقة الرابعة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصفقة الرابعة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي إنهاء الصفقة الرابعة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل غلق باب القيد الإفريقية غدًا.

ويسعى الأهلي للوصول إلى اتفاق مادي مناسب مع نادي بيراميدز لضم محمد مجدي أفشة لاعب الوسط خلال الميركاتو الصيفي ليصبح الصفقة الرابعة للقلعة الحمراء.

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كان الأهلي قد مدد إعارة رمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي وتعاقد مع أليو ديانج ومحمود متولي وينتظر مجدي أفشة ليكون الصفقة الرابعة للفريق.