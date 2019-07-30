رياضة | "لاسارتي" الغاضب يتفق مع محمود الخطيب على "صفقتين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لاسارتي" الغاضب يتفق مع محمود الخطيب على "صفقتين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ لحظات الجلسة التي جمعته مع الكاتبن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، لبحث متطلبات الفريق.

وتناقش الثنائي لما يقرب من ساعة كاملة حول احتياجات المدير الفني، وتحديد أسماء الراحلين مع وضع أهداف جديدة بالموسم المقبل.

وخرج لاسارتي، من الجلسة بعد أن تم الاتفاق على تدعيم صفوفه بصفقتين جديدتين خلال الميركاتو الحالي، على أن يتم المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا وإحرازها للمرة التاسعة في تاريخ النادي.