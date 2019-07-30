رياضة | مارتن لاسارتي يغادر اجتماع "الخطيب" غاضبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يغادر اجتماع "الخطيب" غاضبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ لحظات الجلسة التي جمعته مع محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، لبحث متطلبات الفريق.

وتناقش الثنائي لما يقرب من ساعة كاملة حول احتياجات المدير الفني وتحديد أسماء الراحلين مع وضع أهداف جديدة بالموسم المقبل.

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وخرج مارتن لاسارتي من الجلسة بعد أن تم الاتفاق على تدعيم صفوفه بصفقتين جديدتين خلال الميركاتو الحالي، على أن يتم المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا وإحرازها للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

وكان الأهلي أعلن عن التعاقد مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي صباح اليوم لمدة خمسة مواسم مقبلة، لتدعيم دفاعا الفريق بالموسم الجديد.