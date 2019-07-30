الامارات | كريستيانو رونالدو يكشف سبب الرحيل عن ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يكشف سبب الرحيل عن ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سبب رحيله عن ريال مدريد الإسباني، الصيف الماض وبعد نحو عام من انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي، موضحاً كافة كواليس إنتقاله وتركه النادي الإسباني بعدما أشيع توتر علاقته مع رئيس النادي الإسباني وأن ذلك هو سبب رحيله أو بسبب المقابل المادي..

وقال رونالدو في مقابلة صحافية بمناسبة فوزه بـ"جائزة الأساطير"، التي تقدمها صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية العريقة، ونقلتها الكثير من المواقع العالمية والعربية، إنه رحل عن "سانتياغو بيرنابيو" بحثا عن تحد جديد.

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وأوضح صاحب الـ34 عاما: "غيرت الفريق العام الماضي بالرحيل عن ريال مدريد كنت في حاجة إلى مزيد من الدوافع بعد الفوز بما فزت به كنت أحتاج تغييرا لأعبر عن نفسي كلاعب كرة قدم لأنني أعتقد أن لدي الكثير لأقدمه".

وبهذه التصريحات التي أدلى بها من مدريد، نفى رونالدو بشكل غير مباشر ما أشيع عن توتر علاقته برئيس النادي فلورنتينو بيريز ودور الخلافات بينهما في رحيل اللاعب، علما بأنهما التقيا خلال حفل "ماركا" وبديا كصديقين حميمين.

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق: "لازلت أمتلك الدوافع وأنا أحب ما أفعل، لكن طبعا أكثر ما أحب أن أحصد الألقاب. الموسم الماضي فزنا بثلاثة: الدوري والسوبر مع يوفنتوس ودوري الأمم الأوروبية مع البرتغال".

ولدى سؤاله عما إذا كان قد افتقد العاصمة الإسبانية، قال: "قضيت 9 سنوات هنا، وفي مدريد جزء كبير من قصتي. أنا لا أتحدث عن كرة القدم فقط، لكن عن الحياة بشكل عام، التقيت صديقتي هنا، هناك الكثير من الذكريات التي لا يمكن أن تمحى، لهذا لازلت أمتلك منزلا هنا وآتي إلى هنا من حين لآخر، إنها مدينة أحبها وسأواظب على زيارتها ولا أستبعد أن أعيش بها يوما ما".

وختم: "لكن الآن أنا تركيزي في إيطاليا ويوفنتوس حيث نشعر جميعا بالسعادة هناك، لكن من يدري؟ قضينا أوقاتا رائعة في هذه المدينة وبالتأكيد يمكن أن أعود إليها لأعيش بها، سنرى".