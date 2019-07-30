الامارات | الفجيرة يتعادل مع الصف الثاني لسبارتا براغ وديا

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعادل مع الصف الثاني لسبارتا براغ وديا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريق نادي الفجيرة مع الصف الثاني لفريق سبارتا براغ التشيكي بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين خلال معسكر "الذئاب" المقام في التشيك، تمهيدا للمشاركة المقبلة في دوري الخليج العربي.

والمباراة هي ثاني مباراة يلعبها الفجيرة في المعسكر الخارجي بعد أن فاز في أول مباراة على فريق اف كي زوبزاني بهدفين مقابل هدف واحد.