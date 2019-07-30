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الامارات | الفجيرة يتعادل مع الصف الثاني لسبارتا براغ وديا

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محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريق نادي الفجيرة مع الصف الثاني لفريق سبارتا براغ التشيكي بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين خلال معسكر "الذئاب" المقام في التشيك، تمهيدا للمشاركة المقبلة في دوري الخليج العربي.

والمباراة هي ثاني مباراة يلعبها الفجيرة في المعسكر الخارجي بعد أن فاز في أول مباراة على فريق اف كي زوبزاني بهدفين مقابل هدف واحد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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