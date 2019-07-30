بيل يواصل العزلة في ظلمات ريال مدريد

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في علاقة النجم الويلزي جاريث بيل بنادي ريال مدريد

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن جاريث بيل تدرب اليوم بمفرده في مدريد، بعد استبعاده من بعثة الريال المغادرة إلى ألمانيا.

وسبق أن أعلن ريال مدريد أن بيل لم يتدرب مع المجموعة الرئيسية للاعبين، أمس الإثنين، وبدلاً من ذلك قام بالعمل مع زميله المصاب لوكا يوفيتش.



وكان زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، استبعد بيل من قائمة تضم 24 لاعبًا للمشاركة في كأس أودي بمدينة ميونخ استعدادًا للموسم الجديد، رغم أن النجم الويلزي غير مصاب.



يذكر أن زيدان أعلن خروج بيل من حساباته، بعدما صرح قائلاً: "سيكون من الأفضل للجميع إذا غادر جاريث صفوف ريال مدريد في أسرع وقت ممكن".

