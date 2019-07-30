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تشيلسي ينتصر لسترلينج على حساب جماهيره

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أعلن نادي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أنه فرض على أحد مشجعيه حظرًا يحرمه من دخول الاستاد مدى الحياة، بسبب توجيه إساءة عنصرية للاعب رحيم سترلينج، خلال المباراة أمام مانشستر سيتي في الثامن من كانون أول / ديسمبر الماضي.

كذلك فرض تشيلسي حظرًا لفترات تتراوح بين عام واحد وعامين على 5 مشجعين بسبب اللهجة المسيئة والتهديد والسلوك العدواني.

وأوضح نادي تشيلسي، أنه انتظر حتى أعلنت الشرطة عدم إجراء تحقيقات جنائية، ثم أعلن قراراته.

وذكر تشيلسي في بيان "تقرر حرمان شخص واحد من دخول استاد ستامفورد بريدج مدى الحياة بسبب توجيه عبارات مسيئة وعنصرية وكذلك بسبب التهديد والسلوك العدواني".


وأضاف "لا مكان في ستامفورد بريدج لهذا السلوك، والاستبعاد الدائم كان عقوبة مناسبة.. أما الأفراد الذين عوقبوا بحظر لفترات محددة، فقد قدموا تعهدات بشأن سلوكهم في المستقبل".

وأوضح تشيلسي أن جميع المشجعين المعنيين أتيحت لهم فرصة الاستئناف وجرى نظر طلبات الاستئناف.

وختم النادي أنه "سيواصل إتباع سياسة عدم التسامح إزاء أي حوادث عنصرية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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