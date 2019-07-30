بيكيه يغيب عن مران برشلونة

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الفريق خاض مرانًا صباحيًا بقيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي، ولم يتمكن المدافع جيرارد بيكيه من التدرب مع اللاعبين.
وغاب بيكيه عن مواجهة السبت الماضي ضد فيسيل كوبي الياباني، بسبب الإصابة.
وشارك في المران عدد من لاعبي فريق الشباب، بما فيهم المهاجم كارليس بيريز الذي سجل هدفي الفوز على فيسيل كوبي، بجنب إيناكي بينا، وجويلم خايمي، ومونتشو، وكولادو، وريكي بويج.
وسيخوض البلوجرانا مرانًا آخر مساء اليوم الثلاثاء، حيث يُحضر فالفيردي لاعبيه بتدريبات مزدوجة قبل المباراة المرتقبة ضد آرسنال، بكأس خوان جامبر.
ومن المنتظر أن ينضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأورجوياني لويس سواريز، والبرازيليان آرثر مليو، وفيليب وكوتينيو، والتشيلي أرتورو فيدال للبلوجرانا قبل المباراة الودية، التي يخوضها البرسا أمام آرسنال على ملعب كامب نو، الأحد المقبل.
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