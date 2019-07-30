شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ليه فى ذمة الأهلي 2 لاعيبه بسبب متولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصدر مسؤول بالنادي الاسماعيلي، أن ناديه سوف ينتظر إعلان الأهلي قائمته الأفريقية بشكل رسمي للحصول علي لاعبان أحدهما بيع نهائي والآخر علي سبيل الإعارة ضمن الاتفاق الرسمي الذي جري بين الناديين لاتمام صفقة انتقال محمود متولي .

ووافق الاسماعيلي علي طلب الأهلي بتأجيل اختيار اللاعبان لحين حسم الجهاز الفني للمارد الأحمر لقائمته الافريقية .

وأنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات ضم محمود متولى مدافع الإسماعيلى رسميا بعدما تسلم مسئولو القلعة الحمراء الاستغناء الخاص باللاعب من إدارة الدراويش على أن يتم الاعلان عن الصفقة رسمياً .

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وضم مسئولو الأهلى محمود متولى من الإسماعيلى مقابل 15 مليون جنيه، يحصل عليها مسئولو الدراويش، بالإضافة إلى بيع نهائي للاعب و استعارة اخر من لاعبى الأهلى الذين سيرحلون فى فترة الانتقالات الصيفية.

ويدفع الأهلى قيمة الصفقة على قسطين الأول قيمته 10 ملايين جنيه، وسيتم دفعه بمجرد توقيع العقود، والثانى 5 ملايين جنيه سيتم دفعه خلال 3 أشهر.