شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ليه فى ذمة الأهلي 2 لاعيبه بسبب متولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووافق الاسماعيلي علي طلب الأهلي بتأجيل اختيار اللاعبان لحين حسم الجهاز الفني للمارد الأحمر لقائمته الافريقية .
وأنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات ضم محمود متولى مدافع الإسماعيلى رسميا بعدما تسلم مسئولو القلعة الحمراء الاستغناء الخاص باللاعب من إدارة الدراويش على أن يتم الاعلان عن الصفقة رسمياً .
وضم مسئولو الأهلى محمود متولى من الإسماعيلى مقابل 15 مليون جنيه، يحصل عليها مسئولو الدراويش، بالإضافة إلى بيع نهائي للاعب و استعارة اخر من لاعبى الأهلى الذين سيرحلون فى فترة الانتقالات الصيفية.
ويدفع الأهلى قيمة الصفقة على قسطين الأول قيمته 10 ملايين جنيه، وسيتم دفعه بمجرد توقيع العقود، والثانى 5 ملايين جنيه سيتم دفعه خلال 3 أشهر.
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