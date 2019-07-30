المقاولون العرب: نحتاج لمهاجم ولاعب وسط للمنافسة...

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وأضاف "عادل" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن المقاولون يبحث عن احتياجاته بين اللاعبين الأفارقة، مؤكداً أنه لا صحة لم يتردد من أنباء حول دخول ذئاب الجبل في مفاوضات مع أكثر من لاعب مصري.
وأكد عضو مجلس إدارة المقاولون أن إلغاء مسابقة 97 سيؤثر بالتأكيد على قائمة المقاولون مثل باقي الأندية، مضيفاً أنه لا يوافق على قرار السماح للأندية بضم 4 لاعبين أجانب بالإضافة للاعب من شمال أفريقيا، مؤكداً أن هذا القرار يدمر الكرة المصرية ويقضي على المواهب وجيل 97 هو أول من سيتأثر به.
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