شكرا لقرائتكم المقاولون العرب: نحتاج لمهاجم ولاعب وسط للمنافسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الفريق الأول لكرة القدم، أن النادي يخطط لضم مهاجم ولاعب وسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الكروي الجديد 2019/2020 لمواصلة المنافسة .

وأضاف "عادل" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن المقاولون يبحث عن احتياجاته بين اللاعبين الأفارقة، مؤكداً أنه لا صحة لم يتردد من أنباء حول دخول ذئاب الجبل في مفاوضات مع أكثر من لاعب مصري.

وأكد عضو مجلس إدارة المقاولون أن إلغاء مسابقة 97 سيؤثر بالتأكيد على قائمة المقاولون مثل باقي الأندية، مضيفاً أنه لا يوافق على قرار السماح للأندية بضم 4 لاعبين أجانب بالإضافة للاعب من شمال أفريقيا، مؤكداً أن هذا القرار يدمر الكرة المصرية ويقضي على المواهب وجيل 97 هو أول من سيتأثر به.