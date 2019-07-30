شكرا لقرائتكم مفاجأة .. الزمالك أشترى أنطوى بـ 20 مليون جنيه قبل بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف المصدر، أن الخطوة الأخيرة كان السبب فى إفساد صفقة انتقال أنطوى للزمالك بعد خلاف مسئولو القلعة البيضاء مع اللاعب بخصوص راتبه السنوى ورفضه التوقيع على الاستغناء ليتدخل بيراميدز فى الصفقة ويقوم بإرسال عرض مالى قدره مليون و 500 ألف دولار – ما يوازى قرابة 25 مليون جنيه – كما قام النادي السماوى بإنهاء اتفاقه المادى مع المهاجم الغانى ليحسم الصفقة رسميا.
وشدد المصدر، على أن الزمالك قام بإعادة الاستغناء الخاص بجون أنطوى لمسئولي المقاصة واسترداد الـ 20 مليون جنيه التى تم سدادها للنادي الفيومى فى سبيل حسم الصفقة بشكل رسمى .
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