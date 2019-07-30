شكرا لقرائتكم شاهد.. علي معلول يغازل زوجته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غازل علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ونشر على معلول صورة تجمعه بزوجته، معلقا عليها قائلا: "صباح الخير يا وجه الخير". وقدم علي معلول موسم مميز مع النادي الأهلي، حيث شارك بشكل فعال في تتويج الفريق الأحمر ببطولة الدوري العام رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء، كما سجل الدولي التونسي هدف فوز الفريق الأحمر في القمة 118 أمام نادي الزمالك، والتي انتهت بفوز الأهلي 1/0. Advertisements وإجمالاً ساهم معلول في 15 هدف سجلها الفريق الأحمر خلال الموسم المنقضي بعدما سجل 8 أهداف وصنع 7 أخرى.

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