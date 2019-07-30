شكرا لقرائتكم 8 أجانب مرشحين لتولى القيادة الفنية للزمالك خلفاً لـ خالد جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو نادى الزمالك، تكثيف المفاوضات مع عدد من المدربين الأجانب من أجل التوصل لاتفاق مع أحدهما لتولى قيادة الفريق الكروى الأول، بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر بنادي بالزمالك، أن هناك 8 مدربين مرشحون لتولى قيدة الفريق الأبيض، مشيراً إلى إنه لا يوجد من بين هؤلاء المدربون أسماء رنانه، إلا أن جميعهم يمتلكون سير ذاتية على أعلى مستوى.

وقال المصدر أن إدارة الزمالك فضلت حسم ملف المدير الفنى خلال 10 أيام أو أسبوعين على الأكثر، مع تشكيل جهاز معاون مصرى يقوم بتولى مهام المرحلة الحالية، ويدير مباراتى الفريق أمام ديكاداها الصومالي فى دور الـ 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة مصر المقاصة فى ربع نهائى كأس مصر المقرر لها 1 سبتمبر المقبل، وذلك لحين حسم هوية المدير الفنى الأجنبى.