شكرا لقرائتكم 8 أجانب مرشحين لتولى القيادة الفنية للزمالك خلفاً لـ خالد جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر بنادي بالزمالك، أن هناك 8 مدربين مرشحون لتولى قيدة الفريق الأبيض، مشيراً إلى إنه لا يوجد من بين هؤلاء المدربون أسماء رنانه، إلا أن جميعهم يمتلكون سير ذاتية على أعلى مستوى.
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