شكرا لقرائتكم مراد باتنا الأقرب للزمالك وهذه الأسباب تبعد أوناجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن المغربى مراد باتنا يعد الأقرب للانتقال لصفوف القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، ليكون الصفقة الأجنبية الأخيرة داخل النادي الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

أوضح المصدر الزملكاوى، أن مراد باتنا اقترب من الانتقال لصفوف الزمالك فى صفقة انتقال حر، ويعد الأقرب لإكمال عقد اللاعبين الأجانب فى القائمة البيضاء بالموسم الجديد، بعد التعاقد مع مواطنه أشرف بن شرقى.

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أضاف المصدر، أن صفقة انتقال المغربى محمد أوناجم، جناح الوداد المغربى للزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ستكون صعبة نظرا لضيق الوقت وضرورة التوصل لاتفاق مالى مع ناديه لإتمام التعاقد ولا يتبقى سوى ساعات قليلة لغلق باب القيد المحلى والأفريقى والوقت لا يعد فى صالح المفاوضات عكس مراد باتنا الذى أصبح لاعب حر بعد فسخ تعاقده مع نادي الجزيرة الإماراتى وبالتالى يمكن التعاقد معه بشكل سريع دون الحاجة للتفاوض مع أى نادى حيث بمجرد الاتفاق على راتبه السنوى تتم الصفقة.

أوضح المصدر الزملكاوى، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك سيقوم بالإعلان عن أسم اللاعب العربى المنتظر ضمه خلال الميركاتو الصيفى الحالى، فى المؤتمر الصحفى المقرر انعقاده غدا للكشف عن أسماء اللاعبين الراحلين عن القلعة البيضاء فى فترة التنقلات الحالية.