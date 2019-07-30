شكرا لقرائتكم محمود متولى يلتقط الصور التذكارية مع دولاب الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقط محمود متولي، مدافع الأهلي الجديد المنضم حديثاً من الإسماعيلي، عدد من الصور التذكارية بجوار دولاب بطولات النادي الأحمر . وقام مدافع الأهلي الجديد بعمل جولة في مقر الجزيرة وتجول في ملعب التتش معقل النادي الأحمر. Advertisements وكان أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى قد أعلن عن تعاقد الفريق الأحمر مع محمود متولى مدافع الإسماعيلى ابتداءً من الموسم الجديد. وكان "الخليج 365" قد أعلن انضمام محمود متولى للأهلى بشكل رسمى منذ يومين، كما أكد صباح اليوم اجتياز اللاعب للكشف الطبى وانضمامه لتدريبات الفريق.

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