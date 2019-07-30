شكرا لقرائتكم محمود متولى يلتقط الصور التذكارية مع دولاب الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى قد أعلن عن تعاقد الفريق الأحمر مع محمود متولى مدافع الإسماعيلى ابتداءً من الموسم الجديد.
وكان "الخليج 365" قد أعلن انضمام محمود متولى للأهلى بشكل رسمى منذ يومين، كما أكد صباح اليوم اجتياز اللاعب للكشف الطبى وانضمامه لتدريبات الفريق.
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