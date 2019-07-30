شكرا لقرائتكم محمد صلاح يكشف حقيقة موقفه من الانضمام للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح، المدير الفنى الحالى لفريق اف سى مصر، ولاعب الزمالك السابق، أنه حسم موقفه بعدم الانضمام للجهاز الفنى لنادى الزمالك الفترة المقبلة.

وكشف "صلاح" فى تصريحات لقناة تايم سبورت " مستعد اشتغل بواب فى نادى الزمالك، لكن المدرب الاجنبى الأفضل للنادى فى هذه المرحلة ، على أن يكون المدرب العام معه من ابناء النادى ، مع منح فرصة للوجوه الجديدة مثلما يفعل مرتضى منصور رئيس النادى ، على ان لا يتكرر الاستعانة بأحد المدربين ، مضيفا أن يتم منح الفرصة مرة واحدة لكل من ابناء الزمالك ، حتى يستطيعون خدمة ناديهم الذى كان سببا فى تواجدهم فى الوسط الكروى

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وقال نجم الزمالك السابق، أنه كان يتمنى استمرار خالد جلال فى القيادة الفنية للفريق ، إلا أن مباراة الجونة كانت نقطة تحول لمصير الزمالك

الجدير بالذكر أن الزمالك انهى مشاركته فى بطولة الدورى بالمركز الثانى فى الوصافة برصيد 72 نقطة ، خلف الاهلى متصدر الترتيب بعد أن حقق 80 نقطة ، وتوج ببطولة الدورى.