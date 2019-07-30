شكرا لقرائتكم محمد صلاح يكشف حقيقة موقفه من الانضمام للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف "صلاح" فى تصريحات لقناة تايم سبورت " مستعد اشتغل بواب فى نادى الزمالك، لكن المدرب الاجنبى الأفضل للنادى فى هذه المرحلة ، على أن يكون المدرب العام معه من ابناء النادى ، مع منح فرصة للوجوه الجديدة مثلما يفعل مرتضى منصور رئيس النادى ، على ان لا يتكرر الاستعانة بأحد المدربين ، مضيفا أن يتم منح الفرصة مرة واحدة لكل من ابناء الزمالك ، حتى يستطيعون خدمة ناديهم الذى كان سببا فى تواجدهم فى الوسط الكروى
الجدير بالذكر أن الزمالك انهى مشاركته فى بطولة الدورى بالمركز الثانى فى الوصافة برصيد 72 نقطة ، خلف الاهلى متصدر الترتيب بعد أن حقق 80 نقطة ، وتوج ببطولة الدورى.
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