شكرا لقرائتكم بيراميدز يقيد لاعبيه فى الجبلاية استعداداً للموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل، مسئولو نادى بيراميدز لمقر اتحاد الكرة، من أجل قيد لاعبيهم الجدد استعدادا للموسم الكروى الجديد 2019/2020 . ويشارك بيراميدز فى الكونفدرالية الافريقية، فى النسخة الجديدة بعد حصوله على المركز الثالث بالدورى المنصرم، كما يشارك معه المصرى بعد حصوله على المركز الرابع. ويغلق الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، غداً الأربعاء، باب القيد الافريقى أمام الأندية المصرية المشاركة فى النسخة الجديدة لدورى أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية. Advertisements كان الكاف حدد 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الأفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية وهي : الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقي المقرر 30 يونيو وأمهلها شهراً إضافيا بناء على طلب الاتحاد المصرى.

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