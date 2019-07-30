شكرا لقرائتكم ياسر المسحل: رفضنا "المغامرة".. فتم اختيار رينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي أن التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار جاء لعدم الرغبة في التعاقد مع اسم جديد على منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المدرب سيبدأ مهامه في الرابع من أغسطس المقبل.

وقال المسحل في مداخلة هاتفية مع "العربية": كان لدينا عدة معايير عندما استلمنا رئاسة مجلس الإدارة، ووجدنا 3 أسماء تناسب معاييرنا، وتوفقنا بالتعاقد مع هيرفي رينار بعد نجاحاته الكبيرة في تجاربه الماضية.

وزاد: حرصنا على وجود سيرة ذاتية جيدة للمدرب ومعرفة بطبيعة اللاعب العربية، ولم نرغب بالمغامرة بمدرب لم يسبق له العمل في الشرق الأوسط، وسيكون عقده حتى عام 2022 وخيار تلقائي للتمديد في حال التأهل إلى كأس العالم.

وزاد: سيتم التوقيع في الرابع من أغسطس وسيتواجد لمشاهدة مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا التي يشارك بها 4 فرق سعودية.