شكرا لقرائتكم تياغو يدعم كوفاتش.. ويعتبر "الأبطال" هدفاً صعباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال تياغو ألكانتارا لاعب خط وسط فريق بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، إن فرص الفريق البافاري في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لم تتضاءل.

وأضاف اللاعب الإسباني البالغ من العمر 28 عاما في مقابلة نشرتها مجلتا "سبوكس" و"غول" يوم الثلاثاء: أرى أن الأمر بنفس الصعوبة التي كان عليها، لم يتغير أي شيء، دائما يشكل التتويج بدوري الأبطال هدفا صعبا. ويمكن النظر إلى أن فرقا كبيرة تخرج خالية الوفاض من البطولة في كل عام.

وتوج بايرن ميونخ خلال الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس تحت قيادة مديره الفني نيكو كوفاتش، لكن الفريق خرج من دور الستة عشر بدوري الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي.

وأبدى تياغو دعمه لكوفاتش، مؤكدا أنه الرجل المناسب للاستمرار في تولي مسؤولية الفريق، وأضاف: نيكو مدرب شاب، ويرغب في الفوز بكل الألقاب مع بايرن ميونخ. إنه يقدم عملا رائعا، ونحن جميعا نحبه.