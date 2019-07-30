محمد صلاح يصل لمعسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

الموجز

وصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى إلى معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد عقب نهاية عطلته الصيفية.

واختتم صلاح العطلة بأداء مناسك العمرة فى السعودية أمس قبل السفر إلى إنجلترا من أجل الانتظام في تدريبات "الريدز" لخوض منافسات الموسم الجديد، وهو الموسم الثالث للنجم المصري مع ليفربول.

واحتفل صلاح بوصوله إلى معسكر ليفربول بصورة سيلفى نشرها على انستجرام مع روبرتو فيرمينو زميله بالفريق والذى وصل اليوم أيضًا برفقة الحارس أليسون بيكر حيث تأخر الثلاثي في الحضور لارتباط الفرعون بالمشاركة مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية، والثنائى البرازيلى للمشاركة فى كوبا امريكا.

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وأعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول قائمة معسكر "إيفيان" بفرنسا استعدادًا للموسم الجديد، وضمت 29 لاعبًا ويغيب عنها ساديو مانى الذى شارك فى نهائي كأس الأمم الأفريقية مع منتخب السنغال أمام الجزائر يوم 19 يوليو الجارى.

وضمت قائمة ليفربول كل من أليسون، ترينت، بروستر، دنكن، إليوت، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، هوفر، كيتا، لالانا، العروسي، لونرجان، لوفرين، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، أويجنسكي، أوريجي، تشامبرلين، روبرتسون، محمد صلاح، شاكيري، فان دين بيرج، فان دايك، فينالدوم، ويلسون.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتى يوم الأحد المقبل فى الدرع الخيرية "كأس السوبر الإنجليزى" على ملعب ويمبلى بالعاصمة لندن.