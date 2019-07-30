شكرا لقرائتكم خبر عن مصابو الأهلي يواصلون برامجهم التأهيلية والعلاجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل لاعبو الأهلي المصابين برامجهم العلاجية والتأهيلية داخل مقر النادي بالجزيرة، في الوقت الذي حصل فيه الفريق على راحة لمدة أربعة أيام بعد انتهاء مباراة الفريق مع الزمالك التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف في ختام مسابقة الدوري العام.

ويخضع كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول، لجلسات في «الجيم» بالإضافة إلى العلاج الطبيعي، ضمن البرنامج الذي يخضع له، بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا.

وينفذ اللاعب برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا خاصًا به عقب عودته من ألمانيا مؤخرًا، حيث خضع لفحص طبي جديد للاطمئنان على حالته؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المران الجماعي مع الفريق.

وبدأ سعد سمير، مدافع الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي داخل ملعب التتش، بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة للاطمئنان على حالته، والتعرف على مدى التعافي من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي والمباريات الرسمية خلال الفترة الماضية.

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وعاد سعد سمير ببرنامج تأهيلي محدد من الطبيب الألماني المعالج له، ويقوم بتنفيذه داخل ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، ويشتمل البرنامج على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، وجزء خاص بالكرة إلى جانب جلسة في «الجيم»؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي وتجهزه للمرحلة المقبلة.

أما الحارس شريف إكرامي، فيواصل برنامجه التأهيلي في ملعب التتش، والذي يشمل الجري حول الملعب وخوض بعض الفقرات التأهيلية، إلى جانب جلسات في الجيم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وقطع إكرامي خطوة كبيرة في طريق عودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي، من خلال تنفيذ المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي التي تستغرق أسبوعين، ومن المنتظر عودته للتدريبات عقب عودة الأهلي من السودان، وخوض مباراة الذهاب أمام فريق «اطلع برة» في ذهاب دور الـتمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ اللاعب محمد محمود التدريب بالكرة، ضمن المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له داخل ملعب التتش، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي بعد تماثله للشفاء من الرباط الصليبي وتنفيذه للبرنامج العلاجي بشكل كامل وفقا لما حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وتتضمن مرحلة التأهيل التى يخضع لها اللاعب، تدريبات مكثفة بالكرة وتنفيذ بعض الوحدات التأهيلية، في خطوة جديدة للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ومن المنتظر أن تستمر فترة تأهيل محمد محمود فترة تصل إلى ثلاثة أسابيع، قبل أن يبدأ تنفيذ برنامجا بدنيا بهدف تجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال المرحلة المقبلة.