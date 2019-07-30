وكيل ليفاندوفسكي يسخر من جائزة رويس

ومنحت صحيفة "كيكر" الألمانية الجائزة هذا العام لنجم دورتموند، الذي تفوق على الثنائي كاي هافيرتز، لاعب باير ليفركوزن، وجوشوا كيميتش، ظهير بايرن ميونخ.
وعبر حسابه على موقع "تويتر"، علق بارثيل على تلك الجائزة، حيث كتب ساخرًا: "لاعب العام! يتوجب عليك عدم الفوز بأي شيء، حينها ستملك الفرصة الكبرى".وأراد بارثيل التقليل من شأن رويس، لا سيما بعد فشله في مساعدة أسود الفيستيفال على الفوز بأي لقب، بينما نجح ليفاندوفسكي في قيادة البايرن لقنص لقبي البوندسليجا وكأس ألمانيا.
وتفوق الدولي البولندي على رويس، بتسجيل 22 هدفًا خلال 33 مباراة، بينما أحرز النجم الألماني 17 هدفًا في 27 جولة بالبوندسليجا.
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