أهلي جدة يدرس صرف النظر عن صفقة مدافع الزمالك

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الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:22 مالخليج 365
يتجه أهلي جدة، إلى صرف النظر عن استعارة الدولي المصري محمود علاء، مدافع الزمالك، بسبب مغالاة ناديه في المقابل المالي.
وعرض أهلي جدة، مليون ونصف المليون دولار لاستعارة اللاعب لمدة عام، لكن إدارة الزمالك اشترطت الحصول على 2 مليون و500 ألف دولار لقبول العرض الأهلاوي.
وعلم من كواليس النادي السعودي، أن الأهلي اعتبر شروط الزمالك المالية مبالغ فيها، لذلك يتجه لصرف النظر عن الصفقة.
وكان بعض مسؤولي الزمالك قد اعتبروا في تصريحات سابقة، أن محمود علاء إلى جوار طارق حامد، يمثلان العمود الفقري للفريق، وتسعى الإدارة إلى ترضيتهما لضمان استمرارهما.
كما أن استغناء النادي عن لاعبين مهمين بالفريق في الوقت الحالي، عقب الخسارة من غريمه الأهلي في القمة يوم الأحد الماضي، بهدف نظيف، وقبلها خسارة لقب الدوري، سيفتح على الإدارة باب الغضب الجماهيري.
وعرض أهلي جدة، مليون ونصف المليون دولار لاستعارة اللاعب لمدة عام، لكن إدارة الزمالك اشترطت الحصول على 2 مليون و500 ألف دولار لقبول العرض الأهلاوي.
وعلم من كواليس النادي السعودي، أن الأهلي اعتبر شروط الزمالك المالية مبالغ فيها، لذلك يتجه لصرف النظر عن الصفقة.
وكان بعض مسؤولي الزمالك قد اعتبروا في تصريحات سابقة، أن محمود علاء إلى جوار طارق حامد، يمثلان العمود الفقري للفريق، وتسعى الإدارة إلى ترضيتهما لضمان استمرارهما.
كما أن استغناء النادي عن لاعبين مهمين بالفريق في الوقت الحالي، عقب الخسارة من غريمه الأهلي في القمة يوم الأحد الماضي، بهدف نظيف، وقبلها خسارة لقب الدوري، سيفتح على الإدارة باب الغضب الجماهيري.
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