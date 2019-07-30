الكشف عن موعد وصول نجم يوفنتوس لإيفرتون

قالت تقارير صحفية، إن لاعب يوفنتوس بات على أعتاب الانضمام لصفوف نادي إيفرتون الإنجليزي، في الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن مويس كين مهاجم يوفنتوس، سينضم لصفوف إيفرتون، مشيرة إلى أن اللاعب قد يغادر يوم غدٍ الأربعاء، لإجراء الفحوصات الطبية مع النادي الإنجليزي.

وأضافت أن كين سينتقل لإيفرتون في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 30 مليون يورو، تصل إلى 40 مليون بالمكافاَت، على أن يحصل اللاعب على ثلاثة ملايين يورو في الموسم الواحد كراتب سنوي.

ولفتت إلى أن عقد كين مع إيفرتون من المتوقع أن يتضمن شرطًا يُلزم بإعطاء يوفنتوس الأولوية في حالة إعادة البيع في المستقبل.