شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه إلى الدرجة الـ 3 من الدوري الإسباني بـ 500 ألف دولار.. كيف؟! والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (برشلونة)
صعد فريق «إف سي أندورا»، الذي يملكه قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه، إلى الدرجة الإسبانية الثالثة لكرة القدم، بعد تسديده رسوم الترخيص الممنوحة من الاتحاد الوطني.
ورشح فريقا سامورا، وألكوبنداس، في البداية نفسيهما للحلول بدلا من رويس المفلس، لكن الاتحاد الإسباني أشار إلى اختياره أندورا، لأن الفريق استوفى «المتطلبات المحددة» بدفعه رسوما بلغت 452 ألف يورو (نصف مليون دولار تقريبا).
ورشح فريقا سامورا، وألكوبنداس، في البداية نفسيهما للحلول بدلا من رويس المفلس، لكن الاتحاد الإسباني أشار إلى اختياره أندورا، لأن الفريق استوفى «المتطلبات المحددة» بدفعه رسوما بلغت 452 ألف يورو (نصف مليون دولار تقريبا).
وقال رئيس «إف سي أندروا» فيران فيلاسكيا في بيان، إن فريقه سعى للانضمام إلى الدرجة الثالثة لأنها "فرصة جيدة لنادينا".
ويكون النادي قد صعد درجتين في موسم واحد بعد فوزه بالدوري الكتالوني الإقليمي الموسم الماضي.
واشترت مجموعة بيكيه «كوزموس هولدينغ غروب» فريق «إف سي أندروا» في ديسمبر 2018.
وتعاقد النادي مع لاعبين جدد هذا الصيف، بينهم الجناح ميغل بالانكا (31 عاما)، الذي حمل سابقا ألوان ريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر بيكيه إلى الدرجة الـ 3 من الدوري الإسباني بـ 500 ألف دولار.. كيف؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.