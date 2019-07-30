شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يرشح "المهدي" لرابطة المحترفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورشح الأهلى عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر ممثلا عنه فى اللجنة، كما رشح الاتحاد السكندرى وسموحة واف سي مصر الحاج محمود الشامى للرابطة .
وتلقى العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، خطابًا من نهاد حجاج المستشار القانونى لرابطة المحترفين مؤخرا، يطلب فيه تفعيل البند 62 من لائحة النظام الأساسى.
وطالب الخطاب، العميد ثروت سويلم، بمخاطبة أندية الدورى الممتاز لتشكيل رابطة المحترفين، من خلال ترشيح كل نادٍ لاسم شخصية من خارج مجلس إدارته لتمثله فى الرابطة، قبل عقد الانتخابات الداخلية لإنتخاب مكتب تنفيذى للرابطة.
كما تضمن الخطاب مطالبة ثروت سويلم بترشيح إسمين من داخل اتحاد الكرة لتمثيله فى الرابطة وفقا للائحة
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