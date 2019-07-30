شكرا لقرائتكم الخليج 365 يستعرض تاريخ مصر فى بطولة العالم لناشئي الإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق بطولة العالم لناشئي الاسكواش فردي وفرق، والتي تستضيفها كوالا لامبور في ماليزيا، اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، حتى الرابع من أغسطس المقبل.

ويستعرض "الخليج 365" بالأرقام أبرز ما قدمته البعثات المصرية في تاريخ المشاركات ببطولة العالم لناشئين الاسكواش، حيث تتصدر مصر قائمة الدول الأكثر حصولاً على لقب بطولة العالم لفردى الناشئين برصيد 13 بطولة من إجمالى 24 بطولة رسمية أُقيمت حتى الآن منذ العام 1980 .

وجاء قائمة الفراعنة المتوجين باللقب كالتالي:

أحمد براده: 1994

أحمد فيظى: 1996

كريم درويش: 2000

رامي عاشور: 2004، 2006

محمد الشوربجي: 2008، 2009

عمرو خليفة: 2010

مروان الشوربجي: 2011، 2012

كريم الحمامي: 2013

مروان طارق: 2017

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مصطفي عسل: 2018

وتتصدر مصر قائمة الدول الأكثر حصولاً على لقب بطولة العالم لفردى الناشئات أيضاً برصيد 12 بطولة من إجمالى 24 بطولة .

وجاءت قائمة اللاعبات المتوجات باللقب كالتالي :

أمنية عبد القوى : 2003

رنيم الوليلي: 2005، 2007

نور الشربيني: 2009، 2012، 2013

نور الطيب: 2011

حبيبة محمد: 2014

نوران جوهر: 2015، 2016

روان العربي: 2017، 2018

وفي منافسات الفرق أحرزت مصر لقب بطولة العالم لفرق الناشئين 6 مرات لتتصدر بهم قائمة الدول الأكثر حصولاً على اللقب يليها أستراليا وباكستان برصيد 5 بطولات .

وفي منافسات الناشئات حصدت مصر اللقب 8 مرات لتتصدر بهم قائمة الدول الأكثر حصولاً على بطولة العالم يليها أنجلترا برصيد 5 بطولات واستراليا برصيد 3 بطولات .