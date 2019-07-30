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الخليج 365 يستعرض تاريخ مصر فى بطولة العالم لناشئي الإسكواش...

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جدة - عمرو شويل تنطلق بطولة العالم لناشئي الاسكواش فردي وفرق، والتي تستضيفها كوالا لامبور في ماليزيا، اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، حتى الرابع من أغسطس المقبل.

 

ويستعرض "الخليج 365" بالأرقام أبرز ما قدمته البعثات المصرية في تاريخ المشاركات ببطولة العالم لناشئين الاسكواش، حيث تتصدر مصر قائمة الدول الأكثر حصولاً على لقب بطولة العالم لفردى الناشئين برصيد 13 بطولة من إجمالى 24 بطولة رسمية أُقيمت حتى الآن منذ العام 1980 .

 

وجاء قائمة الفراعنة المتوجين باللقب كالتالي:

 

أحمد براده: 1994

 

أحمد فيظى: 1996

 

كريم درويش: 2000

 

رامي عاشور: 2004، 2006

 

محمد الشوربجي: 2008، 2009

 

عمرو خليفة: 2010

 

مروان الشوربجي: 2011، 2012

 

كريم الحمامي: 2013

 

مروان طارق: 2017

 

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مصطفي عسل: 2018

 

وتتصدر مصر قائمة الدول الأكثر حصولاً على لقب بطولة العالم لفردى الناشئات أيضاً برصيد 12 بطولة من إجمالى 24 بطولة .

 

وجاءت قائمة اللاعبات المتوجات باللقب كالتالي :

 

أمنية عبد القوى : 2003

 

رنيم الوليلي: 2005، 2007

 

نور الشربيني: 2009، 2012، 2013

 

نور الطيب: 2011

 

حبيبة محمد: 2014

 

نوران جوهر: 2015، 2016

 

روان العربي: 2017، 2018

 

 

وفي منافسات الفرق أحرزت مصر لقب بطولة العالم لفرق الناشئين 6 مرات لتتصدر بهم قائمة الدول الأكثر حصولاً على اللقب يليها أستراليا وباكستان برصيد 5 بطولات .

 

وفي منافسات الناشئات حصدت مصر اللقب 8 مرات لتتصدر بهم قائمة الدول الأكثر حصولاً على بطولة العالم يليها أنجلترا برصيد 5 بطولات واستراليا برصيد 3 بطولات .

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