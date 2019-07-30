الخليج 365 يستعرض تاريخ مصر فى بطولة العالم لناشئي الإسكواش...

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ويستعرض "الخليج 365" بالأرقام أبرز ما قدمته البعثات المصرية في تاريخ المشاركات ببطولة العالم لناشئين الاسكواش، حيث تتصدر مصر قائمة الدول الأكثر حصولاً على لقب بطولة العالم لفردى الناشئين برصيد 13 بطولة من إجمالى 24 بطولة رسمية أُقيمت حتى الآن منذ العام 1980 .
وجاء قائمة الفراعنة المتوجين باللقب كالتالي:
أحمد براده: 1994
أحمد فيظى: 1996
كريم درويش: 2000
رامي عاشور: 2004، 2006
محمد الشوربجي: 2008، 2009
عمرو خليفة: 2010
مروان الشوربجي: 2011، 2012
كريم الحمامي: 2013
مروان طارق: 2017
مصطفي عسل: 2018
وتتصدر مصر قائمة الدول الأكثر حصولاً على لقب بطولة العالم لفردى الناشئات أيضاً برصيد 12 بطولة من إجمالى 24 بطولة .
وجاءت قائمة اللاعبات المتوجات باللقب كالتالي :
أمنية عبد القوى : 2003
رنيم الوليلي: 2005، 2007
نور الشربيني: 2009، 2012، 2013
نور الطيب: 2011
حبيبة محمد: 2014
نوران جوهر: 2015، 2016
روان العربي: 2017، 2018
وفي منافسات الفرق أحرزت مصر لقب بطولة العالم لفرق الناشئين 6 مرات لتتصدر بهم قائمة الدول الأكثر حصولاً على اللقب يليها أستراليا وباكستان برصيد 5 بطولات .
وفي منافسات الناشئات حصدت مصر اللقب 8 مرات لتتصدر بهم قائمة الدول الأكثر حصولاً على بطولة العالم يليها أنجلترا برصيد 5 بطولات واستراليا برصيد 3 بطولات .
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