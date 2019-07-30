شكرا لقرائتكم محمود متولى يسجل الظهور الأول فى الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر محمود متولي مدافع النادي الأهلي الجديد، فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث يعد الظهور الأول لأحدث صفقات الفريق الأحمر داخل النادي الأحمر.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات ضم محمود متولى مدافع الإسماعيلى رسميا بعدما تسلم مسئولو القلعة الحمراء الاستغناء الخاص باللاعب من إدارة الدراويش، على أن يتم الاعلان عن الصفقة رسميا ظهر اليوم.

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ونجح مسئولو الأهلى فى ضم محمود متولى من الإسماعيلى مقابل 15 مليون جنيه، يحصل عليها مسئولو الدراويش، بالإضافة إلى استعارة أحد لاعبى الأهلى الذين سيرحلون فى فترة الانتقالات الصيفية.

ويدفع الأهلى قيمة الصفقة على قسطين الأول قيمته 10 ملايين جنيه، وسيتم دفعه بمجرد توقيع العقود، والثانى 5 ملايين جنيه سيتم دفعه خلال 3 أشهر.