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ثنائي الأهلي ينضمان للمصري البورسعيدي ببلاش...

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جدة - عمرو شويل انتقل الثنائى أحمد حاتم وأحمد خالد "كارلوس" لاعبا الأهلي إلى النادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، بعد إلغاء مسابقتىّ مواليد 97 و98، حيث أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى الأندية المشاركة فى دوريات الشباب والناشئين على مستوى الجمهورية، لإخطارها بمواعيد بداية الدوريات للموسم الجديد 2019 -2020.

 

وتضمنت الخطابات مواعيد بداية و نهاية دورى مواليد 2001، 2003، 2004 و1999، ما يعنى إلغاء دورى مواليد 97 رسميا.

 

وجاءت المواعيد كالتالى:

 

دورى مواليد 2001: يبدأ 23 أغسطس 2019 وينتهى 20 مارس 2020.

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دورى مواليد 2003: يبدأ 27 أغسطس 2019 وينتهى 28 أبريل 2020.

 

دورى مواليد 2004:يبدأ 24 أغسطس 2019 وينتهى 18 أبريل 2020.

 

دورى مواليد 1999:يبدأ 25 أغسطس 2019 وينتهى 12 أبريل 2020.

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