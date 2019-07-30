شكرا لقرائتكم ثنائي الأهلي ينضمان للمصري البورسعيدي ببلاش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضمنت الخطابات مواعيد بداية و نهاية دورى مواليد 2001، 2003، 2004 و1999، ما يعنى إلغاء دورى مواليد 97 رسميا.
وجاءت المواعيد كالتالى:
دورى مواليد 2001: يبدأ 23 أغسطس 2019 وينتهى 20 مارس 2020.
دورى مواليد 2003: يبدأ 27 أغسطس 2019 وينتهى 28 أبريل 2020.
دورى مواليد 2004:يبدأ 24 أغسطس 2019 وينتهى 18 أبريل 2020.
دورى مواليد 1999:يبدأ 25 أغسطس 2019 وينتهى 12 أبريل 2020.
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