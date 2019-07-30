شكرا لقرائتكم شريف إكرامي يقترب من العودة للتدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستكمل شريف إكرامي حارس الأهلى، برنامجه التأهيلي في ملعب التتش، الذي يشمل الجري حول الملعب وخوض بعض الفقرات التأهيلية، إلى جانب جلسات في الجيم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي .

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وقطع إكرامي شوطاً كبيرة في طريق عودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي، من خلال تنفيذ المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي التي تستغرق أسبوعين، ومن المنتظر عودته للتدريبات عقب عودة الأهلي من السودان، وخوض مباراة الذهاب أمام فريق "اطلع برة" في ذهاب دور الـتمهيدي بدوري أبطال إفريقيا .