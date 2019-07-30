شكرا لقرائتكم الزمالك يعدل عقد شيكابالا بتمديده بعد قرار عودته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو نادي الزمالك، تعديل عقد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق بعد الاستقرار على عودته للقلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع شيكابالا خلال الساعات المقبلة لحسم ملف تعديل عقده وتمديده في الفترة الحالية تمهيدا لعودته للقلعة البيضاء بعد نهاية إعارته لأبولون سميرني اليوناني.

وينتهي عقد شيكابالا مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل إلا إنه بعد قرار بقائه وقيده في الموسم الجديد سيتم زيادة قيمة عقده وتمديده وكان اللاعب تلقى عرضا من نادي المقاصة لضمه في الفترة الحالية قبل أن يقرر الزمالك استمراره مع الفريق.