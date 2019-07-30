شكرا لقرائتكم الحكم الأجنبى يدين "زيزو" بالتعدى عليه فى مبارة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضمن التقرير إدانة لأحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، الذى تعرض للطرد المباشر فى الشوط الثانى من اللقاء، وكتب الحكم فى تقريره أن سبب الطرد هو "دفع الحكم مباشرة اعتراضا على قراراته".
كان الأهلى توج بالدورى الـ41 فى تاريخه، كما فاز على الزمالك بهدف نظيف فى ختام الدورى العام.
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