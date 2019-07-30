شكرا لقرائتكم الزمالك يقترب من ضم أوناجم جناح الوداد المغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوناجم صاحب الـ 27 عاما شارك مع الوداد المغربى فى 103 مباراة، بواقع 61 مباراة فى الدورى و42 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا، أحرز خلالهم 15 هدفًا وصنع 34 هدفًا وحصل على 7 إنذارات، خلال تواجده من موسم 2015 حتى الآن، فيما يُجيد أوناجم اللعب فى مركز الجناح.
من المقرر، أن يُعلن مرتضى منصور، صفقات الزمالك الجديدة خلال المؤتمر الصحفى المنتظر انعقاده فى الحادية عشر من صباح غد الأربعاء، بمقر القلعة البيضاء، للكشف عن الصفقات الجديدة للأبيض فى الموسم المقبل.
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