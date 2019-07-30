شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد يستعد للعودة عن طريق الجيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن لاعبي الأهلي المصابين يواصلون برامجهم العلاجية والتأهيلية داخل مقر النادي بالجزيرة، في الوقت الذي حصل فيه الفريق على راحة لمدة أربعة أيام بعد انتهاء مباراة الفريق مع الزمالك التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف في ختام مسابقة الدوري العام.
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