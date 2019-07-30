شكرا لقرائتكم لاسارتي يترك اجتماع الخطيب فى الجزيرة غاضباً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد الاجتماع تبادل الآراء حول قائمتي الفريق المحلية والأفريقيةـ وكذلك ملف الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين، الا أن لاسارتي خرج غاضبآ، حيث توجه خارج المبني الاجتماعي ليلحق به مترجمه الذي تركه دون أن يصطحبه.
الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، كان قد اعلن استمرار لاسارتي علي راس الجهاز الفني بعد الفوز ببطولة الدوري العام.
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