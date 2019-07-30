لاسارتي يترك اجتماع الخطيب فى الجزيرة غاضباً...

جدة - عمرو شويل اجتمعت لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، مع الأورجوياني مارتن لاسارتي في مقر النادي بالجزيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، حيث استمر اللقاء قرابة الساعة.

وشهد الاجتماع تبادل الآراء حول قائمتي الفريق المحلية والأفريقيةـ وكذلك ملف الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين، الا أن لاسارتي خرج غاضبآ، حيث توجه خارج المبني الاجتماعي ليلحق به مترجمه الذي تركه دون أن يصطحبه.

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الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، كان قد اعلن استمرار لاسارتي علي راس الجهاز الفني بعد الفوز ببطولة الدوري العام.