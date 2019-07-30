شكرا لقرائتكم رسالة الوداع.. ماذا قال حميد أحداد لجماهير الزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص النجم المغربي حميد أحداد، المنتقل حديثا إلى فريق الرجاء الرياضي المغربي لكرة القدم، على بعث رسالة خاصة لجمهور الزمالك المصري بعد انضمامه رسميا إلى النادي الأخضر على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقال مهاجم القلعة البيضاء والنسور الخضر الجديد عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، "أود أن أشكركم علي الحب الذي أظهرتموه لي لقد كان ذلك كثيراً مما كنت أتخيل شكراً لكم جميعاً جمهور الطيبين والسيره الطيبة هي أجمل ما يتركه الانسان في قلوب الآخرين وأنا الآن جاهز للرحلة الجديدة في حياتي الجمهور المحترم لكم مني تحياتي بكل الورد والامل".





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وتابع أحداد : "وأود أن أشكر شكراً جزيلا الادارة وللاعبين المحترمين أنا ممتن كثيراً على الدفىء والحب والتفافكم حولي بهذه الطريقه‏ شكراً جزيلا".

وتألق أحداد رفقة الدفاع الجديدي وانتقل إلى الزمالك المصري مقابل أزيد من مليون دولار و400 ألف دولار، إلا أنه فشل في فرض نفسه وكسب الثقة، ليعود إلى الدوري الاحترافي معارا للرجاء.

وتوج حميد أحداد بلقب الكونفدرالية الافريقية الموسم املنتهى 2018/2019 مع الزمالك بعد التغلب فى النهائى على مواطنه نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح